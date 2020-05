Jurassic World: la leggenda di Isla Nubar, la nuova serie da stasera su Boing

Stasera su Boing alle 19:50 approda una nuova serie in prima TV, Jurassic World: la leggenda di Isla Nubar, ispirata alla celebre saga cinematografica. L'appuntamento è per tutti i lunedì alle 19:50.

Tante entusiasmanti avventure ambientate nel parco avventura più famoso del mondo, dove Owen, Claire e il gruppo di dinosauri di Isla Nublar sarà alle prese con nuovi, feroci dinosauri e con l'avidità di imprenditori senza scrupoli. La serie segue le vicende del nuovo etologo Owen Grady e dell'Assistant Manager delle operazioni del parco, Claire Dearing, che si alleano su Isla Nublar per affrontare tutto ciò che accade nel parco di Jurassic World. E per "tutto" si intende dinosauri in fuga, i lavori in corso per ampliare il parco, i turisti di tutto il mondo da gestire, il clima tropicale imprevedibile e un capo impulsivo.

Inoltre, un misterioso sabotatore con legami sorprendenti con il passato del parco è alla ricerca di un tesoro leggendario ed è intenzionato a distruggere per sempre Jurassic World! Che cosa potrebbe andare storto? Praticamente ogni cosa! Una nuova serie dell'universo Lego che gli appassionati dei mattoncini famosi in tutto il mondo non potranno perdere.