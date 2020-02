Jurassic World 3: Sam Neill si prepara a tornare nel cast

Il Dr. Alan Grant, ovvero Sam Neill, sta per tornare in Jurassic World 3 e con un post su Twitter ci fa sapere di essere pronto per questa nuova avventura.

Jurassic World 3, terzo capitolo della nuova trilogia dedicata al mondo creato da Steven Spielberg negli anni '90, si prepara al grande ritorno di Sam Neill nei panni del Dr. Alan Grant, il quale si è detto pronto ad affrontare questa nuova, entusiasmante avventura.

Dopo Jurassic World (2015) e Jurassic World: Il Regno Perduto (2018), ecco arrivare un nuovo capitolo dove l'attore, che è stato protagonista della trilogia originale di Jurassic Park, sarà nel cast. Sam Neill ha infatti pubblicato in queste ore un tweet che dimostra come si sta preparando al ritorno sul grande schermo: "Nota mentale per me: questa volta ho messo nella valigia iodio, bende, un cappello di scorta, crema solare, ecc"

Nel tweet, Sam Neill ha pubblicato una sua immagine in condizioni malridotte in uno dei film di Jurassic Park e, scherzando, l'attore ha ricordato a sé stesso di non dimenticare il suo kit di sopravvivenza. Nel cast di Jurassic World 3, con lui torneranno anche altri due membri storici come Laura Dern e Jeff Goldblum che affiancheranno i protagonisti di questa nuova trilogia Chris Pratt , Bryce Dallas Howard. Il cast includerà anche Jake Johnson, Daniella Pineda, Justice Smith, BD Wong, Omar Sy, DeWanda Wise e la piccola Isabella Sermon, tra gli altri.