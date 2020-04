Jurassic Park III: stasera su Italia 1 il terzo film della serie prodotta da Steven Spielberg

Stasera su Italia 1, alle 21:20, torna la serie sui dinosauri con Jurassic Park III, terzo capitolo della saga prodotta da Steven Spielberg e primo a non essere diretto da lui stesso. A sostituirlo nel 2001 in cabina di regia questa volta c'è Joe Johnston.

Il famoso paleontologo Alan Grant (già conosciuto nel primo Jurassic Park) è in cerca di fondi per degli studi sui Velociraptor e sull'evoluzione della loro intelligenza. L'occasione perfetta si presenta con il milionario Paul Kierby che in cambio di un tour su Isla Sorna gli offre un lauto assegno. Niente di pericoloso, se non che l'aereo che cui stanno viaggiando precipita sull'isola e i malcapitati si trovano imprigionati sull'isola.

Nonostante un incasso globale di oltre 400 milioni di dollari, che ha ampiamente coperto le spese di produzione, Jurassic Park III non è stato accolto bene nè dai giudizi della critica nè da quelli del pubblico. Il suo relativo insuccesso, che gli ha fruttato addirittura la nomination come peggior sequel nell'edizione annuale dei Razzie Awards, ha contribuito a mettere in pericolo la sopravvivenza del franchise.