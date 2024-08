Julianne Hough "Il mio vicino di casa ha abusato sessualmente di me all'età di 4 anni"

Julianne Hough è finalmente riuscita a parlare del suo trauma infantile pubblicamente dopo parecchi anni. La star di Footloose si è aperta durante un'emozionante conversazione nell'episodio di giovedì del Jamie Kern Lima Show, dove ha rivelato che aveva "circa 4 anni" quando è stata abusata sessualmente per la prima volta. La Hough ha raccontato che il suo abusatore era un vicino di casa che viveva nello stesso cul-de-sac dello Utah della sua famiglia.

The Bride!: Julianne Hough entra nel cast del film diretto da Maggie Gyllenhaal

Il racconto dell'attrice

"In realtà non l'ho mai detto ad alta voce a nessuno in un'intervista", ha ammesso la Hough. "Ma è stato un periodo molto, molto confuso perché, ovviamente, crescendo nella cultura mormone, tutto deve essere perfetto, tutti devono mettersi in tiro e partecipare alla vita della comunità. E non c'erano state molte ripercussioni per quello che era successo".

"E comunque, non sono l'unico nella mia famiglia ad aver vissuto cose simili. Quindi è stata una cosa molto impegnativa con cui fare i conti", ha continuato. "Nessuno ha fatto niente".

Julianne Hough

La co-conduttrice di Ballando con le stelle ha spiegato di aver raccontato ai suoi genitori quello che le era successo nel particolare solo in età avanzata, perché aveva "dimenticato" l'incidente. Tuttavia, ha raccontato loro di altre cose che le sono accadute più tardi quando era adolescente. "Mi ero dimenticata dell'episodio del vicino di casa a 4 anni finché non ho iniziato a lavorare su di me negli ultimi anni", ha detto la Hough. "È per questo che credo di essermi chiusa in me stessa dalla nascita ai 10 anni, fondamentalmente, perché mi ero completamente dissociata dal fatto che fosse mai successo".

Più avanti nella puntata, la star di Safe Haven ha fatto notare alla conduttrice Jamie Kern Lima che i suoi genitori non sono più in contatto con il suo abusatore e che sua madre li ha allontanati dal quartiere non appena ha saputo che era successo qualcosa.

La Hough ha raccontato il momento in cui ha detto alla madre dell'incidente, dopo che da bambina era tornata a casa con i vestiti al rovescio. "Lei mi disse: 'Raccontami cos'è successo'", ha ricordato Hough. "E io le ho detto che mi sentivo come se avessi una bottiglia di Sprite tra le gambe perché ricordavo la sensazione di bruciore acuto che avevo provato bevendo quella bibita gassata".

In seguito, ha raccontato che sua madre "ha dato di matto" e che la sua famiglia si è trasferita. "Credo che mia madre abbia fatto quello che poteva", ha confessato la Hough mentre cercava di trattenere le lacrime. "Voleva solo trasferirsi e andarsene. Non voleva occuparsene. Non voleva parlarne, ma voleva portarci via".

L'attrice di Footloose ha ricordato che anche altri membri della famiglia hanno subito abusi simili durante la loro infanzia. In un'intervista del 2013 a Cosmopolitan ha anche raccontato di aver subito "abusi mentali, fisici, di tutto" all'età di 10 anni, mentre frequentava un'accademia di danza a Londra con il fratello Derek Hough. Questo l'ha portata a "non fidarsi di nessuno".

"Le persone che hanno violato le mie sorelle, mio fratello o me, non sono mai state rimproverate perché non abbiamo detto nulla", ha spiegato Hough a Lima. "Invece, ci siamo semplicemente mossi e ci siamo spostati, il che è un bene perché ti permette di uscire da una situazione, ma non risolve il trauma causato". E ha aggiunto: "Non l'ho mai detto prima, anzi, ho avuto una rivelazione profonda: mia madre ha fatto del suo meglio".