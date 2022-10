Jules Bass è morto, il regista e produttore di Rudolph the Red-Nosed Reindeer aveva 87 anni

Jules Bass, produttore e regista di progetti in stop-motion e animati, è morto nella giornata del 25 ottobre 2022 all'età di 87 anni dopo una carriera che l'ha reso famoso in tutto il mondo grazie a titoli come Rudolph the Red-Nosed Reindeer e Santa Claus Is Comin' to Town.

La morte è stata confermata dalla sua portavoce, Jennifer Fisherman Ruff, che ha dichiarato che la causa del decesso è una malattia legata all'età.

Negli anni '60 Jules Bass stava lavorando nel settore pubblicitario a New York quando ha collaborato con l'art director di ABC, Arthur Rankin Jr, per fondare una casa di produzione chiamata Videocraft International. Il loro primo progetto è stata la serie The New Adventures of Pinocchio, realizzata con l'animazione tradizionale.

Nel 1964 è stato poi il turno di Rudolph the Red-Nosed Reindeer, diventatoun classico in stop-motion amato da molte generazioni e basato sulla canzone del 1949 composta da Johnny Marks, che aveva poi realizzato altre canzoni originali per le feste per lo speciale.

Il successo ottenuto da Rudolph ha poi portato alla realizzazione di ulteriori speciali televisivi delle feste come Frosty the Snowman, The Little Drummer Boy, Santa Claus Is Comin' to Town, e The Year Without A Santa Claus. L'attività della casa di produzione si è quindi concentrata sulla realizzazione del film Mad Monster Party e dello speciale Here Comes Peter Cottontail, progetti che hanno visto Bass impegnato alla regia e alla composizione di canzoni originali.

Nel 1977 Bass e Rankin hanno poi prodotto e co-diretto il film animato Lo Hobbit per NBC.

Nel 1987 Bass ha interrotto la sua carriera, dedicandosi alla scrittura e firmando una serie di libri per bambini con al centro il personaggio chiamato Herb, il Drago Vegetariano.

La figlia di Bass, Jean Nicole, è morta a 61 anni nel mese di gennaio.