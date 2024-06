Jude Law è felice di non dover più interpretare ruoli basati esclusivamente su un unico dettaglio

La star di Animali fantastici è grata che la maturità gli abbia portato in dote ruoli per motivazioni diverse rispetto al passato.

Jude Law è considerato uno degli attori più affascinanti di Hollywood e in tutto l'arco della propria carriera si è distinto non solo come un attore di talento ma anche come sex symbol, apprezzato in tutto il mondo anche per il suo aspetto fisico e non solo per la sua bravura in qualità di interprete.

In passato, Law ha ottenuto svariati ruoli perché favorito da una caratteristica che l'ha reso famoso in tutto il mondo e che l'ha aiutato anche a sfondare nel mondo del cinema, in cui recita dagli anni '90, quando debuttò nel film Shopping per la regia di Paul W.S. Anderson. Ora le cose sono un po' cambiate.

Nuova carriera

L'attore britannico è come se avesse iniziato una nuova carriera perché ora, a 51 anni, può essere scelto per ruoli che non sono più basati soltanto sul proprio aspetto fisico:"Non mi è mai sembrato di aver veramente puntato sul fare il bello ma c'erano ruoli che richiedevano un certo magnetismo. Cercavo di andare contro il mio aspetto nei primi vent'anni e ora che sono flaccido e calvo avrei voluto averlo sfruttato di più".

Jude Law è Errol Flynn in The Aviator

Law è felice che nei suoi ultimi ruoli non abbia dovuto puntare sulla sua bellezza, come in The Young Pope di Paolo Sorrentino o The Nest - L'inganno:"È stato soddisfacente non dover attivare quella cosa". Nel suo ultimo film questa tendenza sembra proseguire perché Law interpreta Enrico VIII al fianco di Alicia Vikander:"Ci voleva così tanto tempo ogni mattina per entrare in questo enorme costume e ci restavo per il resto della giornata".

Firebrand, il film in cui interpreta il sovrano inglese, è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2023, tratto dal romanzo di Elizabeth Fremantle. Nel corso della sua carriera, Jude Law ha ottenuto due candidature ai premi Oscar per Il talento di Mr. Ripley nel 2000 e per Ritorno a Could Mountain nel 2004.