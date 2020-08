Joy: il film con Jennifer Lawrence stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, arriva Joy, il film diretto nel 2015 da David O. Russell con cui Jennifer Lawrence ha conquistato il Golden Globe come migliore attrice protagonista.

Joy porta sullo schermo la vera storia di Joy Mangano, imprenditrice statunitense che nonostante mille difficoltà riesce a diventare personaggio di successo e celebrità televisiva. Nel cast, accanto a Jennifer Lawrence, il regista David O. Russell richiama Bradley Cooper e Robert De Niro: i quattro si ritrovano così a collaborare per la terza volta, dopo Il lato positivo - Silver Linings Playbook e American Hustle - L'apparenza inganna.

Nel 2016 il film è stato candidato anche agli Oscar, grazie all'interpretazione della Lawrence, tornando però a casa a mani vuote.