Jovanotti a New York (e dietro le quinte del nuovo album) nello speciale in onda il 12 gennaio su SKY

Domani su Sky in prima serata, e in streaming su NOW, andrà in onda il documentario Jovayork - La musica dell'anima, un viaggio per le strade di New York con una guida d'eccezione: Jovanotti

Lunedì 12 gennaio, su Sky e NOW, Jovanotti ci porta a New York, la città che ha ispirato alcune delle sue canzoni più amate, in uno speciale unico alla scoperta dell'anima musicale della metropoli che non dorme mai.

Il documentario JOVAYORK - La musica dell'anima - in prima visione su Sky Uno e Sky Documentaries il 12 gennaio alle 21.15, su Sky Arte il 14 gennaio alle 20.15, in streaming solo su NOW e disponibile On Demand - svelerà anche il "making of" del suo ultimo album, NIUIORCHERUBINI, nato in soli sei giorni.

Jovayork è un viaggio musicale nel passato e nel presente di Jovanotti

La locandina del documentario Jovayork

Lorenzo Cherubini torna a New York, la metropoli dove ha vissuto con la sua famiglia e dove sono nate alcune delle sue canzoni più celebri. Dal Bronx a Brooklyn: ogni quartiere vibra come una cassa armonica. Session potentissime con la Spanish Harlem Orchestra. Fiati, ritmi latini, incontri che esplodono in groove. Una festa di suoni, sorrisi, improvvisazioni. Tutto il mondo in un unico ritmo.

New York è per Jovanotti una storia d'amore lunga una vita: amata, sfidata, lasciata e ritrovata. È la città dove ci si perde per sentirsi finalmente a casa. Un'arca di suoni, lingue, destini: la musica del mondo che diventa una sola voce.

Niuiorcherubini è il 17° album di Lorenzo Cherubini, registrato in soli 6 giorni

Jovanotti in studio nel quartiere di Brooklyn durante la registrazione del 17° album

Jovayork, come già detto, è anche la sintesi di un nuovo progetto perchè svela il dietro le quinte della nuova musica: al lavoro in studio sulle nuove canzoni, impegnato a registrare nuovi sound e nuove visioni, affidando alla musica le emozioni e la voglia di stare nel flusso della vita.

La musica non ferma le guerre, ma accende il cuore: Niuiorcherubini, il 17° album in studio, registrato in soli 6 giorni, è il suo modo di reagire, di esserci. Canzoni che diventano cartoline sonore. Ricordi che si trasformano in futuro.

JOVAYORK - La musica dell'anima è uno speciale da 53 minuti pieno di energia e meraviglia. Un racconto musicale diretto al cuore, senza mai fermarsi.