Joss Whedon, Eliza Dushku sostiene Charisma Carpenter: "Non lo sapevo e non dimenticherò"

Un'altra attrice che ha lungo collaborato Joss Whedon, Eliza Dushku, ha espresso tutto il suo sostegno per la collega Charisma Carpenter in un lungo messaggio su Instagram.

Continua il supporto degli altri membri del cast di Buffy e Angel per Charisma Carpenter, l'interprete di Cordelia nel Buffyverse, che qualche giorno fa è tornata a parlare dei problemi sorti durante la sua esperienza lavorativa con Joss Whedon. Questa volta è Eliza Dushku, l'attrice che ha dato il volto al personaggio di Faith - l'altra cacciatrice in attività durante il "mandato" di Buffy, arrivata nello show dopo la morte di Kendra - ad appoggiare la Carpenter via social.

"CC, il mio cuore soffre per te, e mi dispiace che tu abbia dovuto tenerti dentro tutto questo così a lungo. Il tuo post era forte, doloroso e ha dipinto un ritratto che non potremo far finta di non vedere o di non esserne a conoscenza. Grazie. Non sapevo, e non lo dimenticherò" ha scritto l'attrice su Instagam.

"Penso spesso al detto 'Siamo tanto malati quanto i nostri segreti'. I nostri segreti ci fanno di certo star male. E quello che sto imparando giorno dopo giorno - e che personalmente ho trovato di grande valore - è che si può guarire davvero solo individuando e parlando di ciò che è accaduto, il necessario primo passo (quando si è pronti) per liberarci dai nostri segreti, dalle verità non dette che ci hanno tenuto isolati, che ci hanno fatto vergognare e tenuto ostaggi".

E continua poi affermando: "Evitando di dare un nome all'epidemia che è l'abuso di potere, alle discriminazioni sessuali/razziali/di genere nel mondo dell'intrattenimento (e in generale nella nostra società) permette a chi abusa [di procedere indisturbato], e rafforza soltanto questi sistemi abusivi".

"Spero che tu e tutte le altre vittime di questi comportamenti possiate sentire la solidarietà e la connessione che non avete probabilmente ricevuto per tanto tempo. Dal coraggio nascono cambiamento e speranza. Avrà un inizio e una fine grazie a persone che hanno avuto il coraggio di dire la verità come te. Ti ammiro, ti rispetto e ti voglio bene" conclude.