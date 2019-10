Josip Elic, morto il "gigante" di Qualcuno volò sul nido del cuculo

Josip Elic è morto nella casa di riposo in cui risiedeva nel New Jersey, l'attore aveva lavorato in numerose pellicole ma deve la sua celebrità al ruolo di Bancini nel film Qualcuno volò sul nido del cuculo.

Josip Elic era nato nel Montana nel 1921, attore di lunga esperienza aveva partecipato a numerose produzioni televisive e cinematografiche. Il suo ricordo è legato al ruolo del "gigante" Bancini nel film Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman. La scena che è rimasta nell'immaginario collettivo è quella del "gigante " Bancini, Josip Elice era alto un metro e novantuno, che porta sulle spalle R.P. McMurphy, il personaggio interpretato dallo splendido Jack Nicholson, per dargli un passaggio sul campo da basket mentre ripeteva senza sosta la frase "sono stanco". Il film conquistò 5 premi oscar tra i quali quello di miglior film miglior regista(Milos Forman) e miglior attore protagonista (Jack Nicholson).

L'attore ha lavorato con numerosi registi di primo piano tra cui Frank Capra in Angeli con la pistola e Ridley Scott in Black Rain - Pioggia sporca nel 1989, che resta il suo ultimo film.

Josip Elic da tempo risiedeva in una casa di riposo di River Edge, nel New Jersey, alcuni giorni fa era caduto e da allora la situazione era lentamente peggiorata, la sua morte è stata resa pubblica dal suo manager Matt Beckoff.