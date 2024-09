Josh O'Connor protagonista del prossimo film di Kelly Reichardt, The Mastermind

Josh O'Connor sarà il protagonista della prossima pellicola di Kelly Reichardt, The Mastermind. La Reichardt scriverà e dirigerà il film, la cui produzione dovrebbe iniziare quest'anno. The Mastermind è incentrato su un'audace rapina d'arte sullo sfondo della guerra del Vietnam.

I produttori della pellicola sono Neil Kopp, Anish Savjani e Vincent Savino della filmscience. MUBI finanzia il film e lo distribuirà in territori selezionati, mantenendo i diritti in Nord America, Regno Unito, Irlanda, America Latina, Germania, Austria, Benelux, Turchia e India, mentre The Match Factory si occuperà delle restanti vendite mondiali. UTA Independent Film Group si è occupata del finanziamento del film.

Filmscience ha prodotto tutti i film della Reichardt a partire da Old Joy e questa sarà la seconda volta che MUBI lavora con la Reichardt, avendo acquisito tutti i diritti a livello internazionale (esclusi Stati Uniti e Cina) per First Cow nel 2021.

MUBI ha distribuito First Cow nelle sale del Regno Unito e dell'Irlanda dopo la riapertura dei cinema durante la pandemia, e ha collaborato con distributori locali in numerosi altri territori per consentire la distribuzione nelle sale. First Cow è stato anche trasmesso in esclusiva sul servizio di streaming di MUBI in diversi Paesi.

Dove abbiamo visto e vedremo Josh O'Connor

O'Connor sta vivendo un altro anno di successo dopo essere stato il co-protagonista di Zendaya e Mike Faist nel film Challengers di Amazon MGM Studios, diretto da Luca Guadagnino. L'attore vincitore di un Emmy sarà poi al fianco di Kate Winslet nel film drammatico Lee, a cui seguirà il prossimo capitolo di Knives Out, Wake Up Dead Man.

The Crown: un'immagine di Josh O'Connor

Tra gli altri crediti dell'attore figurano La chimera della regista Alice Rohrwacher e The Crown. In quest'ultima serie O'Connor ha vestito i panni di Carlo III del Regno Unito, l'interpretazione gli è valsa un Emmy, due Screen Actors Guild Awards, un Critics Choice Television Award e un Golden Globe nella sezione migliore attore in una serie drammatica.

Kelly Reichardt è rappresentata da UTA e Sloss Eckhouse Dasti Haynes LawCo. Josh O'Connor è rappresentato da CAA, Independent Talent Group e Johnson Shapiro Slewett & Kole.