Josè Louis Moreno, arrestato a Madrid il ventriloquo del corvo Rockfeller

Josè Louis Moreno è stato arrestato a Madrid per evasione fiscale e riciclaggio: è noto al pubblico televisivo come ventriloquo del corvo Rockfeller.

Josè Louis Moreno è stato arrestato nel suo appartamento di Madrid: l'artista, diventato famoso in Italia come ventriloquo del corvo Rockfeller, è accusato di aver sottratto al fisco oltre 50 milioni di euro.

L'artista spagnolo ha raggiunto la fama nel nostro paese negli anni '80. Josè Louis Moreno fu portato in Italia da Raffaella Carrà che lo lanciò nel suo programma "Pronto, Raffaella?" per la prima volta nel 1983.

Oggi Moreno, 74 anni, è finito nelle pagine di cronaca per essere stato fermato durante un'operazione della polizia spagnola contro il riciclaggio di denaro. Per il ventriloquo sono scattate le manette con accuse molto pesanti: associazione a delinquere, frode, riciclaggio di denaro e sottrazione di beni. Nelle maglie della giustizia spagnola, che ha emesso 50 ordinanze di custodia cautelare, sono finiti anche due nipoti di Josè Louis Moreno. In passato l'artista spagnolo era stato accusato di aver finanziato illecitamente il Partido Popular spagnolo.

Josè Louis Moreno aveva lasciato il nostro paese nella seconda metà degli anni '80, la sua popolarità era in calo e decise di cercare maggiore fortuna nell'America del Sud. In Italia era ritornato, nel ruolo di ospite, nel settembre del 2011 nel programma I migliori anni al fianco di Carlo Conti. Due anni dopo, Fabio Fazio lo volle sul palco del Festival di Sanremo, fu uno degli ospiti dell'edizione del 2013.