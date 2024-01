Jordan Peele, il regista di Nope insieme a Randall Park per un film storico

In coppia con la star di The Interview, il regista lavorerà ad un nuovo lungometraggio.

Monkepaw Productions, casa di produzione di Jordan Peele, lavorerà insieme a Randall Park per realizzare un film storico. Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di un film sulla Seconda Guerra Mondiale che si concentrerà sui nippo-americani che hanno combattuto per gli Stati Uniti, anche se potrebbe trattarsi semplicemente di un punto di partenza per un progetto maggiormente ampio.

Finché forse non vi separi: Ali Wong e Randall Park durante una scena

Randall Park scriverà il progetto insieme a Michael Golamco e secondo Jeff Sneider il film potrebbe essere diretto proprio da Park, anche se la lavorazione è soltanto alle prime battute.

Da Aquaman alla Seconda Guerra Mondiale

Conosciuto principalmente per il suo impegno lavorativo in tv, Randall Park ha lavorato a produzioni come WandaVision, Veep, Young Rock, Always Be My Maybe e al cinema in Aquaman e il regno perduto, nel quale interpreta il dottor Stephen Shin.

Lo scorso anno ha debuttato dietro la macchina da presa con il film Shortcomings al Sundance Film Festival.

Jordan Peele di recente ha lavorato alla produzione di Monkey Man di Dev Patel ed è impegnato come regista alla lavorazione del suo quarto lungometraggio.