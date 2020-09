Jordan Fisher star di Hello, Goodbye and Everything in Between

L'attore Jordan Fisher sarà il protagonista del film Hello, Goodbye and Everything in Between, tratto dall'omonimo romanzo.

Jordan Fisher sarà il protagonista del film Hello, Goodbye and Everything in Between, prodotto da ACE Entertainment, collaborando nuovamente con i produttori che hanno realizzato P.S. Ti Amo ancora.

L'attore reciterà quindi nell'adattamento per il grande schermo dell'omonimo romanzo scritto da Jennifer E. Smith.

Alle regia di Hello, Goodbye ci sarà Michael Lewen, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Amy Reed che ha lavorato su una bozza firmata da Ben York Jones.

Jordan Fisher ha dichiarato: "Sono stato abbastanza fortunato da entrare in uno spazio veramente speciale grazie alla famiglia di To All The Boys I've Loved Before. Abbiamo potuto realizzare qualcosa di magico e sono elettrizzato nel poterlo fare di nuovo con la stessa famiglia, ma con una nuova storia. Adoro Matt e l'intero team di ACE, e non vedo l'ora di tornare sul set con questo film in particolare e avere l'opportunità di lavorare dietro la telecamera con il ruolo di produttore esecutivo".

Al centro della trama ci saranno Clare e Aidan che, dopo aver stretto un patto che prevede di porre fine alla loro relazione prima del college, si ritrovano a ripercorrere le tappe della propria storia d'amore durante l'ultima serata trascorsa come coppia. L'appuntamento li porta quindi a confrontarsi e a chiedersi se l'amore del liceo sia destinato a durare.

Matt Kaplan, produttore tramite ACE Entertainment, ha dichiarato che Jordan Fisher è un talento unico, all'insegna dell'intelligenza e creatività ed "è esattamente il tipo di talento con cui vogliamo realizzare progetti. Non vedo l'ora che gli spettatori possano vederlo nel ruolo di Aidan grazie a questa meravigliosa storia d'amore".