Jonathan Majors, nuove accuse di abusi per l'ex Marvel

Nuovi guai per l'attore estromesso dal Marvel Cinematic Universe in seguito alla condanna per violenza.

Diverse altre donne hanno avanzato ulteriori accuse nei confronti di Jonathan Majors, a dicembre dichiarato colpevole di violenza e aggressione nei confronti dell'ex partner Grace Jabbari. Il New York Times ha riportato le testimonianze di altre ex fidanzate, colleghe e personale di set che Majors avrebbe molestato.

Captive State: Jonathan Majors, Caitlin Ewald in una scena

L'attore ha sempre respinto le accuse, dichiarandosi innocente, versione ribadita anche il mese scorso in un'intervista televisiva. Tuttavia, le testimonianze portate alla luce dal NY Times potrebbero aggravare ulteriormente la sua posizione.

Le nuove accuse

Emma Duncan, nelle dichiarazioni pre-processuali e nell'intervista al giornale americano, ha accusato Majors di abusi emotivi e fisici, compreso un tentativo di strangolamento, spinte e lividi. Un'altra donna, Maura Hooper, ha accusato Majors di abusi emotivi nei suoi confronti.

Entrambe attrici, Duncan e Hooper hanno frequentato Majors in un periodo precedente alla fama raggiunta in seguito dall'attore. Il NY Times l'ha descritto come una figura 'dominante e minacciosa che le isolava dagli amici e dagli obiettivi di carriera'.

Anche sul set della serie HBO Lovecraft Country diverse colleghe di Jonathan Majors l'hanno accusato di avere un comportamento imprevedibile, che le avrebbe portate a lamentarsi con la rete. Nell'articolo le testimonianze sono di venti persone in base a dichiarazioni presentate alla procura nel mese di dicembre.

Ad aprile è attesa la condanna di Majors dopo la colpevolezza nel caso di violenza contro Grace Jabbari. L'attore era stato scelto per il ruolo del super cattivo Kang nei prossimi film degli Avengers ma dopo l'accertamento della colpevolezza è stato allontanato.