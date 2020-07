Jonathan Agassi: La leggenda del porno gay, il documentario stasera su Cielo

Cielo propone stasera in prima visione assoluta il documentario inedito Jonathan Agassi - La leggenda del porno gay, sulla vita di Yonatan Langer, la "Marilyn Monroe" del porno in onda in seconda serata.

Jonathan Agassi è una delle star più famose del porno gay, la sua leggenda è nata tra le strade di Tel Aviv. La fama è arrivata rapidamente, come anche i problemi legati all'abuso di alcol e droghe. Dal clubbing di Berlino alle domeniche in famiglia, Jonathan gioca con le fantasie dei suoi fan - e, perché no, anche con le sue. Ma dietro alla maschera degli ondeggianti pettorali c'è un ragazzo che non piange, che anestetizza il suo dolore con uno stile di vita borderline. L'uomo prima della star, forse imprigionato da quella libertà che ha inseguito per tutta la vita.

L'ascesa del suo alias, "Jonathan Agassi", nel settore dei film per adulti è coincisa con una lenta ma inesorabile caduta dell'uomo che si cela dietro la maschera, una discesa negli abissi che si è interrotta solo quando ha preso coscienza del problema della dipendenza da stupefacenti e lo ha affrontato con il sostegno della famiglia. Yonatan Langer ha detto addio per sempre a "Jonathan Agassi" e agli eccessi che lo contraddistinguevano, tornando ad una vita tra l'affetto della famiglia.