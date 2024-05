Johnny Wactor: svelata la causa della morte dell'attore di General Hospital

Sono stati resi pubblici nuovi dettagli sulla tragica morte dell'attore di General Hospital, Johnny Wactor. Il medico legale della Contea di Los Angeles ha informato i media sulle cause della scomparsa dell'attore, ucciso lo scorso 25 maggio nella metropoli californiana.

A raccontare la dinamica dell'assassinio è stato il fratello: l'attore è stato colpito nelle prime ore del 25 maggio quando si è imbattuto in tre ladri d'auto armati che stavano tentando di rubare il convertitore catalitico della sua automobile. Nell'ultimo periodo, Wactor stava lavorando come barista e dopo la fine del turno, verso le 3.25 del mattino, si stava dirigendo verso l'auto insieme ad una collega.

L'omicidio

Avvicinandosi al mezzo, Johnny Wactor ha notato che la sua auto era sollevata e inizialmente pensò che fosse stata rimorchiata da un carro attrezzi, accorgendosi presto che la realtà era un'altra. Secondo il medico legale, Wactor è morto a causa di una ferita d'arma da fuoco al petto e la sua morte è stata classificata come omicidio.

Grant Wactor ha spiegato che il fratello ha messo il suo corpo davanti a quello della collega per proteggerla e aveva le mani alzate:"Non li ha affrontati. Non ha cercato di fermarli, stava solo cercando di calmare la situazione facendo un passo indietro. Credo che non si aspettassero che qualcuno si avvicinasse quindi si sono spaventati. E non c'è niente di più pericoloso di un codardo con una pistola in mano".

In seguito alla sparatoria, gli uomini sono fuggiti dalla scena del crimine a bordo di un veicolo. Wactor è stato trasportato in un ospedale locale dov'è stato dichiarato morto. L'attore era conosciuto principalmente per il ruolo di Brando Corbin in General Hospital ma era apparso in diverse serie tv come Army Wives, NCIS, Station 19, The Passenger, Barbee Rehab, Siberia e Criminal Minds. Al cinema, ha recitato in USS Indianapolis al fianco di Nicolas Cage, Tom Sizemore, Matt Lanter e Thomas Jane.