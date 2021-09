Johnny Depp e Amber Heard protagonisti della nuova puntata del podcast Finchè accordo non vi separi

Il divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard è al centro della nuova puntata del podcast Finchè accordo non vi separi, a cura di Maria Luisa Missiaggia, disponibile gratuitamente online dal 15 settembre.

Sono Johnny Depp e Amber Heard i protagonisti del sesto episodio della serie podcast Finchè accordo non vi separi - disponibile online da mercoledì 15 settembre - a cura di Maria Luisa Missiaggia, avvocato Matrimonialista e della Famiglia del Foro di Roma, con esperienza trentennale sul campo e fondatrice di Studiodonne ONLUS.

Argomento di questa puntata: il divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard. L'avvocato Maria Luisa Missiaggia analizza il caso a partire dal loro matrimonio che, fin da subito, ha fatto trasparire segnali di crisi. Dopo solo un anno dalle loro nozze, infatti, la signora Heard ha confessato pubblicamente di aver subito degli abusi da parte dell'ex marito. Dichiarazioni che hanno generato immediatamente la reazione di Depp, finendo così per innescare una vera e propria battaglia mediatica e, soprattutto, giudiziaria. Uno scontro che, come emerge nel corso della puntata, porta i due ex coniugi a subire negli anni ingenti perdite di denaro con ripercussioni - soprattutto nel caso dell'attore Hollywoodiano - anche sul lavoro.

Storie come queste, tuttavia, si verificano tutti i giorni, anche nei tribunali italiani, dove, comuni cittadini si ritrovano a vivere anni di battaglie senza spesso rendersi consciamente conto di danneggiare prima di tutto sé stessi. Proprio dal desiderio di vedere diminuire casi di questo tipo, l'avvocato Missiaggia ha scelto di ripercorrere questa storia per mostrare all'ascoltatore quanto sia limitante e autolesionistico passare la propria vita a combattere per una storia che ormai è giunta al capolinea.

Finché Accordo Non Vi Separi è una serie podcast a cura dell'avvocato Maria Luisa Missiaggia che è possibile ascoltare gratuitamente in streaming sulle piattaforme Spotify, Google Podcast e Apple Podcast.