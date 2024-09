John Woo alla regia di un musical sugli Sparks?

Sembra che il regista John Woo abbia in programma un nuovo progetto in collaborazione con il celebre gruppo rock statunitense degli Sparks.

Il gruppo musicale degli Sparks, che ha collaborato con Leos Carax per il film Annette, da qualche anno ha in programma un nuovo musical a cui sta lavorando e che vorrebbe trasformare in un lungometraggio. Ora il gruppo potrebbe aver trovato un regista disposto a portare sullo schermo le loro canzoni e la loro storia.

Gli Sparks hanno infatti postato su X una foto insieme al regista John Woo, con una semplice didascalia: "Il leggendario regista John Woo + Spark = ?????". Si tratterebbe sicuramente di un team-up eccentrico.

John Woo: "Non guardo film tratti dai fumetti, amo il vero cinema"

Gli ultimi film del regista

L'anno scorso, Woo (Face/Off - Due facce di un assassino , Hard Boiled) ha realizzato Silent Night - Il silenzio della vendetta, una storia d'azione interpretata da Joel Kinnaman, girata senza dialoghi e raccontata solo visivamente, con la sola musica ad accompagnare il dramma.

Legendary filmmaker John Woo + Sparks = ???? #xcrucior pic.twitter.com/ttrSQ37DAE — S P A R K S (@sparksofficial) September 5, 2024

La trama recita: "Ancora in lutto per la morte del giovane figlio, rimasto ucciso nel fuoco incrociato di uno scontro fra bande, un padre di famiglia sceglie la vigilia di Natale per punire i colpevoli. Ferito a sua volta durante l'inseguimento degli assassini e ormai muto, l'uomo si addentra nei bassifondi criminali per compiere con ogni mezzo la sua silenziosa vendetta verso chi gli ha strappato suo figlio".

Il mese scorso invece, il remake di The Killer del 1989 è passato direttamente alla Peacock. The Killer segue Zee (Nathalie Emmanuel), un'assassina misteriosa e molto conosciuta e temuta nel mondo criminale di Parigi, soprannominata la Regina dei Morti. Ma, quando durante una missione datale dal suo mentore, Zee si rifiuta di uccidere una giovane donna cieca in un nightclub di Parigi, le sue alleanze saranno distrutte, attirando l'attenzione di un astuto investigatore, e portandola ad affrontare una sinistra cospirazione criminale che la porterà in contrasto con il suo passato.