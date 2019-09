Addio a John Wesley, morto il dottore di Willy, il principe di Bel-Air

E' morto all'età di 72 anni John Wesley, volto noto per il ruolo del Dottor Hoover nella serie tv Willy, Il Principe di Bel Air.

John Wesley è morto per le complicazioni di un melanoma con cui combatteva da tempo. Il suo manager Gerry Pass ha diffuso un comunicato in cui si legge: "John Wesley è stato un dono per il mondo, per la sua generosità e gentilezza rese immortali dal suo lavoro in teatro, cinema e televisione. Ho il cuore spezzato per ver perso un caro amico oggi."

Nato il 3 agosto 1947 a Lake Charles, John Wesley Houston ha studiato presso l'Università della California e l'Università di San Diego. Prima di cominciare a recitare, ha servito nell'Esercito Americano durante la Guerra del Vietnam. Nel corso di una lunga carriera ha lavorato con Denzel Washington, Albert Finney, Barbra Streisand, Tim Burton e Morgan Freeman.

Comparso in più di 100 film e serie tv, l'attore è ricordato per la partecipazione ala serie comica Willy, Il Principe di Bel Air. Tra i suoi ultimi progetti il cortometraggio Second Acts, diretto da Anya Adams.