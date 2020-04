John Travolta sarà il villain della serie comica MacGruber?

Pare che John Travolta si in trattativa per il ruolo del villain della serie tv MacGruber, nata dagli sketch parodistici del Saturday Night Live.

John Travolta potrebbe essere in trattativa per il ruolo del villain della futura serie tv MacGruber. Lo show nasce dagli sketch con Will Forte al Saturday Night Live, nei quali veniva offerta un'esilarante parodia del MacGyver anni '80 di Richard Dean Anderson. Dopo l'avventura al cinema nel 2010, il personaggio tornerà al suo nativo ambiente televisivo, ma chi vestirà i panni del cattivo?

Secondo The Illuminerdi, il posto da villain è stato offerto a John Travolta, che potrebbe essere veramente interessato al ruolo. Le sue capacità da cattivo sono certamente solide e il suo inserimento nel cast di MacGruber potrebbe certamente dare una spinta allo show, come per il film fece Val Kilmer.

Il nuovo sviluppo del materiale rimane fortemente ancorato alle sue origini, a partire dal tono parodistico delle prime apparizioni al Saturday Night Live. La serie di MacGruber vedrà tornare Will Forte nel ruolo del protagonista, affiancato dagli storici collaboratori Kristen Wiig, Ryan Phillippe e Maya Rudolph. Anche la writer's room manterrà la sua continuità con i precedenti adattamenti della storia: la sceneggiatura sarà opera di Forte insieme a John Solomon e a Jorma Taccone, che si occuperà anche di regia.

L'inaffidabile e maldestro MacGruber tornerà in scena dopo dieci anni di prigione e gli verrà affidato il compito di salvare il mondo dal villain Enos Queeth, il ruolo per cui sembra in trattativa John Travolta. Purtroppo, se anche una trattativa fosse effettivamente stata iniziata, il blocco di set e produzione causato dal coronavirus ha cancellato la possibilità di possibili conferme o sviluppi. La serie tv che avrebbe dovuto debuttare sul nuove servizio streaming di NBC, Peacock, potrebbe infatti subire slittamenti, così come la conferma del suo cast.