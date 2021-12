Chi è John Ruffo, il criminale più ricercato degli USA e perché sarebbe in Sicilia

John Ruffo, ovvero il criminale più ricercato degli USA, potrebbe trovarsi in Italia, in Sicilia, sebbene la sua presenza non sia mai stata realmente confermata.

John Ruffo, un italoamericano nato in una modesta famiglia di Brooklyn, è il criminale più ricercato degli USA e le autorità statunitensi lo cercano dagli anni novanta: l'uomo si sarebbe rifugiato in Sicilia dopo essere riuscito a frodare una dozzina di banche per ben 350 milioni di dollari.

Nel 1996, dopo l'arresto e dopo aver ottenuto la libertà su cauzione convincendo il giudice e pagando 10 milioni di dollari, Ruffo avrebbe dovuto presentarsi in prigione per scontare la pena di 17 anni che un giudice gli aveva comminato per ben 150 capi di accusa ed invece... scomparve nel nulla.

Fu visto ritirare dei contanti con cui noleggiò un'auto per arrivare all'aeroporto e da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie. La polizia credeva che si fosse rifugiato in Sicilia e che vivesse in esilio, molto comodamente, con i 10 milioni che in teoria sarebbero ancora stati in suo possesso.

L'Fbi, d0altro canto, ha recentemente rivelato di averlo identificato nelle riprese televisive di una partita di baseball del 5 agosto del 2016 a Los Angeles: John Ruffo sedeva dietro la postazione del battitore dei Dodgers, nella prima sezione dello stadio, fila EE, poltrona numero 10. L'Fbi ha perfezionato la tecnica del riconoscimento facciale da pochi anni ed è riuscita soltanto adesso a confermare l'identificazione dell'uomo che oggi ha ben 67 anni.