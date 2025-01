John Ridley sarà il regista del film tratto da Abissi d'acciaio, il capolavoro sci-fi di Isaac Asimov

Abissi d'acciaio, l'opera scritta negli anni '50 da Isaac Asimov, diventerà un film diretto da John Ridley, lo sceneggiatore di 12 anni schiavo.

Il romanzo verrà adattato per il grande schermo grazie al sostegno di 20th Century Studios.

Il team al lavoro sul film sci-fi

Cheo Hodari Coker, creatore della serie Luke Cage targata Marvel, ha recentemente collaborato proprio con John Ridley per scrivere la bozza più recente della sceneggiatura di Abissi d'acciaio.

Il romanzo, considerato un capolavoro della fantascienza, è stato già adattato numerose volte. Il film diretto da Ridley, secondo le fonti di Deadline, attingerà anche ai capitoli successivi della saga considerata uno dei capolavori della letteratura di genere sci-fi.

Dune e Fondazione: è arrivato il tempo della grande fantascienza

Il regista, dopo il successo ottenuto firmando lo script di 12 Anni Schiavo, ha recentemente scritto, diretto e prodotto il film biografico Shirley, dedicato alla vita di Shirley Chisholm e con star l'attrice Regina King.

Cosa racconta il romanzo di Asimov

Abissi d'acciaio, conosciuto in Italia anche come La metropoli sotterranea, ha introdotto tra le pagine i personaggi del detective umano Elijah Baley e del robot R. Daneel Olivaw.

Gli eventi sono ambientati sulla Terra in un futuro lontano tremila anni, quando il pianeta è sovrappopolato e gli abitanti sono costretti a vivere in enormi megalopoli sotterranee. In precedenza sono stati colonizzati 50 pianeti esterni, conosciuti come 'Mondi spaziali', dove i robot vengono usati per compiere i lavori manuali e gli umani hanno sconfitto le malattie e riescono, grazie a una selezione genetica, a vivere anche fino a 400 anni.

Il detective Elijah Baley si ritrova a collaborare con il robot R. Daneel Olivaw, con lo scopo di risolvere un omicidio mentre aumentano le tensioni, sociali e politiche, tra la Terra e gli altri pianeti.