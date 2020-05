John Patrick Mahon, morto a 82 anni: l'attore aveva recitato in L.A. Confidential e Zodiac

L'attore John Patrick Mahon è morto a 82 anni per cause naturali, in carriera aveva recitato in film come L.A. Confidential e Zodiac.

John Patrick Mahon è morto all'età di 82 anni il 3 maggio, dopo una carriera che lo aveva portato a recitare in film come L.A. Confidential e Zodiac.

La notizia è stata rivelata solo ora e l'attore ha perso la vita per cause naturali nella sua casa di Los Angeles, in California.

Nel film L.A. Confidential, arrivato nelle sale nel 1997, John Patrick Mahon aveva la parte del capo della polizia, mentre in Zodiac aveva una piccola parte accanto a Robert Downey Jr. e Jake Gyllenhaal. Tra i film in cui aveva recitato ci sono anche L'esorcista e Armageddon.

L'attore aveva lavorato a Broadway in occasioni di importanti produzioni come Riccardo III con star Al Pacino e Nobody Hears a Broken Drum. Sul piccolo schermo, invece, aveva avuto dei ruoli in show come X-Files, Frasier e Studio 60 on the Sunset Strip.

Mahon aveva inoltre lavorato come regista a teatro - con produzioni di Hair, Camelot, Qualcuno volò sul nido del cuculo, Chi ha paura di Virginia Woolf? e That Championship Season di Jason Miller - e produttore in occasione di vari progetti.

John era nato a Scranton e negli anni Cinquanta aveva contratto la poliomielite, non riuscendo più a recuperare del tutto l'uso del braccio sinistro, riuscendo comunque a non interrompere la sua carriera.