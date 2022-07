Joe Turkel è morto a 94 anni, era stato Lloyd in Shining ed Eldon Tyrell in Blade Runner

L'attore Joe Turkel è morto lunedì 27 giugno 2022 a 94 anni, in carriera ha recitato in oltre 100 film e serie tv, interpretando anche Lloyd in Shining.

L'attore ha perso la vita nella giornata di lunedì ed era ricoverato al St. John's Hospital a Santa Monica, California.

In carriera Joe Turkel ha recitato in oltre 100 progetti, cinematografici e televisivi, diventando però famoso grazie alle interpretazioni nei film di Stanley Kubrick The Killing, Orizzonti di Gloria e Shining, dove ha interpretato il barista Lloyd.

Nel film Blade Runner, invece, ha avuto la parte dell'eccentrico Eldon Tyrell.

Turkel era nato a Brooklyn nel 1927 ed era entrato a far parte dell'esercito quando aveva 17 anni, essendo impegnato in prima linea in Europa durante la seconda Guerra Mondiale.

Al termine del conflitto si era trasferito in California dove aveva iniziato a recitare, ottenendo il suo primo ruolo in City Across the Rider nel 1948.

Tra i titoli a cui ha lavorato ci sono King Rat, The Sand Pebbles e The dark Side of the Moon, oltre ad aver collaborato con Bert I. Gordon in occasione di Tormented, The Boy and the Pirates and Village of the Giants.

Sul piccolo schermo, invece, ha avuto ruoli in show come Miami Vice, Bonanza, The Lone Ranger, S.W.A.T. e The Andy Griffith Show. Il suo ultimo impegno prima di ritirarsi a vita privata è stato dare voce a uno dei personaggi che apparivano nel videogame di Blade Runner realizzato nel 1997.

Joe Turkel ha inoltre scritto un'autobiografia, The Misery of Success, che verrà pubblicata nei prossimi mesi.