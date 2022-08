Joe E. Tata: è morto a 85 l'interprete di Nat nella serie Beverly Hills, 90210

Joe E. Tata è morto all'età di 85 anni, era famoso per aver interpretato il proprietario del Peach Pit, Nat, nella serie Beverly Hills, 90210.

Ad annunciare la sua morte è stato Ian Ziering, interprete di Steve nello show cult degli anni '90.

Ian Ziering ha scritto su Instagram: "Negli ultimi mesi abbiamo perso Jessica Klein, una delle più prolifiche sceneggiatrici e produttrici di 90210, Denise Douse che ha interpretato Mrs Teasley, e ora sono davvero rattristato nel dire che Joe E. Tata è morto".

L'attore ha aggiunto: "Mi ricordo di averlo visto in The Rockford files con James Garner anni prima che lavorassimo a 90210. Era spesso uno dei villain nella serie originale di Batman. Una delle persone più felici con cui io abbia mai lavorato, era generoso con la sua saggezza e con la sua gentilezza. Anche se il Peach Pit era un set di 90210, spesso sembrava fosse lo sfondo dello show di Joe E. Tata".

Ziering ha ribadito: "Le storie dei giorni passati che condivideva, delle esperienze incredibili nel settore dell'intrattenimento di cui faceva parte ci mantenevano tutti coinvolti. Può essere stato in secondo piano in molte scene, ma era una vera forza, specialmente per noi ragazzi, mostrandoci come apprezzare il dono che era 90210. Il mio sorriso si affievolisce oggi, ma mi immergo nei cari ricordi che lo portano dai miei occhi al mio cuore, dove resterà per sempre. Le mie sincere condoglianze sono rivolte alla sua famiglia e agli amici, e a tutte le persone che tenevano a lui. Riposa in pace Joey".

Joe E. Tata, nel 2018, aveva scoperto di soffrire di Alzheimer e la figlia aveva rivelato di essere diventata la sua custode legale chiedendo l'aiuto dei fan su Go Found Me per occuparsi delle spese mediche.

L'attore aveva recitato in show come General Hospital, The F.B.I., The Streets of San Francisco e Mystery Girl.