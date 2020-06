Joe Bastianich, il suo ristorante distrutto durante le proteste per la morte di George Floyd

Joe Bastianich è stato vittima delle proteste che stanno incendiando gli Stati Unito dopo l'omicidio di George Floyd: il ristorante del noto imprenditore e personaggio televisivo è stato preso d'assalto da un gruppo di teppisti che ha causato notevoli danni alla struttura.

Sono passati sei giorni dall'omicidio di George Floyd per mano di un poliziotto a Minneapolis ma le proteste in America non si placano. Purtroppo accanto alle manifestazioni pacifiche si stanno verificando numerosi atti di teppismo, di uno di questi è stato vittima Joe Bastianich. L'Osteria Mozza e Chi Spacca, due parti diverse dello stesso ristorante situato a Melrose Avenue, sono state il bersaglio di un raid di un gruppo di vandali come ha raccontato lo stesso Bastianich, noto in Italia per programmi come Masterchef e Italia's Got Talent.

Masterchef Italia 8, Joe Bastianich durante una puntata

"Sono entrati e hanno distrutto tutto: hanno rubato il vino e gli incassi - ha raccontato Bastianich - hanno spaccato il vetro a mazzate e gettato benzina per bruciare gli interni. Un vero disastro". Lo chef che ha partecipato come Giurato d'onore al Festival di Sanremo del 2019 è favorevole alla protesta pacifica: "Tutti hanno il diritto di protestare, mi dispiace che una minoranza di persone sfrutti questo momento a proprio vantaggio per andare a spaccare o a rubare". Questi facinorosi non aiutano che sta lottando per ottenere giustizia perché, come afferma Joe Bastianich: "Distolgono, tra l'altro, l'attenzione dal messaggio".