J.K. Rowling: "Ho ricevuto tante minacce di morte che potrei tapezzarci la casa"

J.K. Rowling ha parlato delle minacce di morte ricevute negli ultimi mesi su Twitter dopo che il suo indirizzo è stato volutamente rivelato da tre attivisti.

Nella giornata di venerdì degli attori si sono infatti scattati delle foto di fronte alla casa della famiglia della scrittrice, posizionandosi in modo attento per rivelare la sua posizione.

La creatrice della saga di Harry Potter ha quindi voluto ringraziare tutte le persone che hanno segnalato la foto per provare a farla rimuovere dalla rete: "La vostra gentilezza e decenza hanno fatto la differenza per me e la mia famiglia. Vorrei inoltre ringraziare la polizia per il sostegno e l'assistenza con questo problema".

J.K. Rowling ha aggiunto: "Imploro queste persone che hanno ricondiviso l'immagine con l'indirizzo ancora visibile, anche se lo hanno fatto per condannare le azioni di queste persone, di cancellarla".

L'autrice ha ricordato che nel corso degli ultimi anni molte donne hanno condiviso con lei i dettagli delle loro esperienze alle prese con campagne ideate con lo scopo di intimidirle e minacciarle sui social media e non solo. Rowling ha sottolineato: "Nessuna di queste donne è protetta nel modo in cui lo sono io. Loro e le loro famiglie sono state messe in uno stato di paura e stress per nessuna ragione oltre a quella di aver rifiutato di accettare senza avanzare critiche il concetto socio-politico che l'identità di genere dovrebbe sostituire quella del sesso".

J.K. ha quindi ribadito: "Attualmente ho ricevuto così tante minacce di morte che potrei tapezzarci la casa e non ho smesso di parlare. Forse, e lo sto proponendo, il miglior modo di promuovere il proprio movimento non è minacciare le donne è smetterla di fare stalking, tormentare e minacciarci".