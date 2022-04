J.K. Rowling, Miriam Margolyes difende l'autrice di Harry Potter: “Critiche fuori luogo, è una donna generosa”

Miriam Margolyes ha recentemente difeso JK Rowling, affermando che, a suo modo di vedere, le critiche mosse nei confronti dell'autrice di Harry Potter per le opinioni da lei espresse a proposito delle persone trans sono state "malriposte". Come tutti sanno, la celebre scrittrice è stata spesso criticata nel corso degli ultimi anni per i suoi commenti relativi ai diritti delle persone trans.

La Margolyes, durante una recente intervista di Radio Times, ha dichiarato: "Esiste uno spettro e le persone possono essere chiunque all'interno di quello spettro. Non c'è una risposta a tutte queste domande sulle persone trans. Penso però che gli insulti ricevuti da J.K. Rowling siano fuori luogo."

"Non la conosco, la ammiro come essere umano. È una donna generosa, è una scrittrice brillante", ha continuato l'attrice, prima di sottolineare che se le persone fossero più gentili le une con gli altri, nella vita di tutti i giorni e online, molti di questi problemi scomparirebbero.

Circa due anni fa Miriam Margolyes, a proposito della Rowling e dei sui commenti sulle persone trans, dichiarò: "J.K. ha una visione piuttosto conservatrice delle persone transgender. Ma io non riesco proprio a starle dietro. È una questione di felicità personale delle persone, penso che questo sia ciò su cui tutti dovrebbero concentrarsi. Se vuoi davvero essere una donna, dovresti esserlo. Non puoi essere fascista a riguardo. Penso che sia confusa."