J.K. Rowling denunciata alla polizia per presunta transfobia

La presentatrice tv britannica India Willoughby ha dichiarato pubblicamente di aver segnalato J.K. Rowling alla polizia per presunta transfobia. La conduttrice del talk show Loose Women di ITV, prima anchorwoman transgender della tv britannica ha rivelato di aver recentemente presentato una denuncia alla polizia nei confronti della controversa scrittrice di Harry Potter in un'intervista con Byline TV andata in onda mercoledì sera.

La notizia è il culmine di una faida in corso da anni tra Willoughby e Rowling sui social. L'autrice ha ripetutamente utilizzato il pronome sbagliato per riferirsi alla conduttrice, e quest'ultima ha definito quest'azione un crimine.

La denuncia

"Sono legalmente una donna. Lei sa che sono una donna e mi chiama uomo. È una caratteristica protetta, e questa è una violazione sia dell'Equalities Act che del Gender Recognition Act" ha spiegato Willoughby. La conduttrice ha aggiunto di aver segnalato Rowling alla polizia di Northumbria nei giorni scorsi; il Crown Prosecution Service del Regno Unito afferma che l'ostilità legata all'identità transgender può essere perseguita come crimine d'odio. La polizia ha confermato di aver ricevuto una denuncia a causa di un post, senza rivelare i nomi delle persone coinvolte.

Lo scorso 4 marzo, J.K. Rowling twittò contro India Willoughby, affermando che la conduttrice 'non è diventata donna e sta giocando a fare una fantasia misogina maschile di ciò che è una donna'. La conduttrice ha dichiarato che le risposte sotto al post sono state 'meschine e tra gli abusi peggiori che abbia mai visto sui social media'. Rowling, a sua volta, ha minacciato di denunciare per molestie Willoughby:"Consapevole del fatto che mentire alle forze dell'ordine è reato, dovrò semplicemente spiegare alla polizia che secondo me India è un classico esempio del narcisista maschile che vive in uno stato di rabbia perpetua perché non può costringere le donne a prenderlo per quello che lui pensa di valere".