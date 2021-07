J.K. Rowling replica alle minacce di morte del troll su Twitter: "Le vendite dei miei libri salgono"

J.K. Rowling ha recentemente scelto Twitter per replicare alle minacce di morte che le sono arrivate online da parte di alcuni troll, in seguito ai sui commenti sul sesso biologico.

J.K. Rowling ha appena replicato alle minacce di morte che le sono state rivolte da un troll su Twitter, dicendo che i tentativi falliti di cancellarla in seguito ai sui commenti sul sesso biologico non hanno fatto altro che far aumentare drasticamente le vendite dei suoi libri.

Un utente Twitter, Sam (Egocom Arc), ha scritto un post, indirizzandolo direttamente alla scrittrice: "Ti auguro una bella bomba nella cassetta delle lettere". La Rowling ha coraggiosamente reagito, scherzando sul suo successo editoriale nonostante la raffica di odio ricevuta sui social media.

"In verità, quando non puoi far licenziare, arrestare o far abbandonare una donna dal suo editore, e quando cancellarla non fa altro che aumentare le vendite dei suoi libri, c'è davvero solo un posto dove andare". Ha scritto la Rowling nel suo tweet di risposta.

L'autrice di 55 anni, nei giorni scorsi, ha ricevuto infinite immagini e video porno, inviate da dei fanatici, nel tentativo di punirla per aver detto la sua sulle questioni transgender. La Rowling continua a dover affrontare incessanti accuse di transfobia dopo aver pubblicato un post su un blog in cui sosteneva che il sesso biologico è una cosa reale.

Tuttavia, l'autrice di Harry Potter sta continuando a riscuotere un incredibile successo letterario con la sua serie Cormoran Strike, pubblicata sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, che ha recentemente raggiunto il record di 100.000 download audio.

Oggi la leggenda letteraria è stata elogiata da molti utenti per aver risposto al troll; la dottoressa Jessica Taylor, ad esempio, ha scritto: "Sono assolutamente disgustata. Mi dispiace tanto. Non dovresti essere il bersaglio del loro odio e della loro rabbia. Nessuna donna dovrebbe. Sono solo sconvolta."