J.K. Rowling e altri autori firmano una lettera "contro il clima di intolleranza"

J.K. Rowling, Margaret Atwood e Salman Rushdie sono solo alcuni dei nomi illustri che compaiono tra i firmatari di una lettera volta a promuovere tolleranza, dibattito e scambio di idee.

"Il libero scambio di informazioni e idee, la linfa vitale di una società liberale, sta diventando quotidianamente più soggetto a restrizioni" si legge nella lettera pubblicata sull'Harpers Magazine, tra i cui firmatari troviamo diversi nomi importanti come l'autrice di Harry Potter, la scrittrice de Il Racconto dell'Ancella, e l'autore de I Figli della Mezzanotte, ma anche il linguista Noam Chomsky o la giornalista e scrittrice Gloria Steinem.

Sempre più spesso, infatti sarebbero ormai riscontrabili "un'intolleranza delle visioni opposte alle proprie, l'affermarsi del public shaming e dell'ostracismo, e la tendenza a voler dissolvere dei dibattiti complessi con un'accecante certezza morale".

La scrittrice J.K. Rowling

Si loda volontà e l'azione dei confronti di una maggiore inclusività e rappresentatività, come anche la lotta per l'uguaglianza sociale, ma "Nello spirito di un tentativo in preda al panico di riparare ai danni fatti e risolvere dei problemi esistenti, si sta giungendo a decretare delle pene affrettate e sproporzionate, piuttosto che riforme ponderate. Editori licenziati per aver acconsentito alla pubblicazione di articoli controversi; libri ritirati per presunta inautenticità; ai giornalisti non viene permesso di scrivere su determinati argomenti; professori sotto indagine per aver citato opere letterarie in classe; un ricercatore viene licenziato per aver fatto circolare uno studio accademico approavato a seguito di una valutazione alla pari; e i capi delle organizzazioni vengono licenziati per quelli che a volte sono semplicemente degli errori maldestri" si legge ancora.

"Il modo per sconfiggere cattive idee è tramite esposizione, argomentazione e persuasione, non cercando di silenziarle o aspettare che spariscano" appare in conclusione della lettera.

Margaret Atwood

Come prevedibile, sono state diverse le critiche al pezzo firmato da J.K. Rowling e altre personalità, e come riporta il Guardian, c'è chi ha definito i firmatari come "gente spaventata dal cambiamento", argomentazione che è stata fortemente negata "No, queste sono persone preoccupate dal clima di intolleranza, e credono che giustizia e libertà siano inesorabilmente collegate. Le persone spaventate si sono rifiutate di firmare" ha affermato Thomas Chatterton Williams, l'autore del pezzo, specificando però che non tutti coloro che non hanno voluto firmare siano stati spinti dalla paura "Abbiamo avuto conversazioni e disaccordi molto istruttivi. C'è chi la vede diversamente, ma un numero non insignificante di persone era d'accordo con i contenuti della lettera, ma ha evitato di firmare per paura delle ripercussioni".