"Jim Morrison è ancora vivo": un documentario su Apple TV+ riaccende il mistero

Jim Morrison potrebbe essere ancora vivo, almeno stando a quanto sostenuto nel documentario Before the End: Searching for Jim Morrison, disponibile su Apple TV+.

Cosa racconta il documentario su Jim Morrison

Il film esplora una teoria che da anni alimenta il dibattito tra fan e studiosi: il leader dei Doors non sarebbe realmente morto il 3 luglio 1971 a Parigi all'età di 27 anni per insufficienza cardiaca, come riportato ufficialmente, ma avrebbe inscenato la propria morte per continuare a vivere sotto un'altra identità. Secondo questa ipotesi, oggi Morrison sarebbe un uomo di 81 anni noto come "Frank", residente a Syracuse, New York.

A new documentary available on Apple TV+ claims The Doors' Jim Morrison is alive and living in anonymity in Syracuse as a maintenance worker named "Frank" → https://t.co/rtirAKPrXA pic.twitter.com/VjfMrJ8pZE — CONSEQUENCE (@consequence) March 14, 2025

La teoria è stata approfondita dal regista Jeff Finn attraverso tre episodi, nei quali analizza la vita del cantante e le circostanze della sua presunta morte. Secondo Finn, Morrison avrebbe scelto di ritirarsi per sfuggire alla fama e condurre una vita più riservata.

Nel documentario vengono presentate testimonianze di persone che affermano di aver incontrato Morrison con il nome di Frank, impiegato come manutentore in passato. Un dettaglio particolarmente intrigante riguarda una cicatrice sul volto di quest'uomo, situata nello stesso punto in cui il cantante aveva un neo, elemento che ha alimentato ulteriormente le speculazioni.

Secondo Finn, la decisione di Morrison di scomparire potrebbe essere stata motivata dalla sua crescente insofferenza verso la celebrità e l'industria musicale. La sua morte è sempre stata avvolta nel mistero e nel corso degli anni sono emerse numerose teorie alternative. Questo documentario aggiunge un nuovo tassello alla narrazione, offrendo una prospettiva inedita sulla vicenda.

Attraverso interviste, immagini e testimonianze, il documentario mette nuovamente in discussione la versione ufficiale della morte di Jim Morrison, alimentando il mistero che continua ad affascinare fan e appassionati di musica.