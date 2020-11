Jim Carrey ricorda con odio la dieta per Burt Wonderstone: “Dovevo mangiare l’antimateria”

Jim Carrey non ha particolarmente amato doversi mettere a dieta per il film del 2013 L'incredibile Burt Wonderstone.

Venezia 2017: una foto di Jim Carrey sul red carpet di Jim & Andy: The Great Beyond.

Jim Carrey non ha particolarmente amato doversi mettere a dieta per il film del 2013 Burt Wonderstone. Lo ricorda il sito Cheat Sheet, aggregatore di retroscena legati a diverse pellicole del passato. In questo caso, la fonte è un'intervista che Carrey concesse a People in occasione dell'uscita dicendosi felice di aver ritrovato Mr. Cuddly, il nomignolo che lui dà alla propria pancia. Questo il commento riferito alla magrezza richiesta per il film:

"Non è naturale vivere con quella forma fisica. Ha un bell'aspetto, sembra fantastico e attira l'attenzione, ma per mantenere quel fisico devi mangiare, che so, l'antimateria."

È altamente probabile che il suo ricordo dell'esperienza non sia migliorato col passare degli anni dato l'esito commerciale del film, che incassò appena 27 milioni di dollari (il budget era di 30 milioni).

Sonic Il Film: Jim Carrey in una scena del film

Jim Carrey non ha particolarmente amato l'esperienza di Burt Wonderstone, ma ultimamente si sta divertendo parecchio: dal 3 ottobre è ospite speciale fisso di Saturday Night Live come nuovo imitatore di Joe Biden, precedentemente impersonato da Jason Sudeikis, Woody Harrelson e John Mulaney.

Finora è apparso in tutti gli episodi della stagione 46, affiancato da Maya Rudolph nei panni di Kamala Harris, ed è stato apprezzato soprattutto nell'episodio andato in onda qualche giorno fa: nel commentare l'esito elettorale, Carrey ha riesumato la voce di Ace Ventura per prendere in giro Trump, dandogli del "Looo-seeer". Recentemente Carrey è anche stato protagonista della serie Showtime Kidding, cancellata dopo due stagioni e incentrata su un entertainer televisivo per bambini alle prese con la depressione (ci sono alcune somiglianze con la vera vita dell'attore, che si è provvisoriamente ritirato dalle scene per un po' in seguito a un lutto). Quest'anno l'abbiamo visto anche nei panni del perfido Dr. Robotnik in Sonic Il Film, ed è previsto che torni nel sequel, annunciato per il 2022.