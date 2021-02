Jim Broadbent star del film L' imprevedibile viaggio di Harold Fry

L' imprevedibile viaggio di Harold Fry, il film tratto dal romanzo scritto da Rachel Joyce, avrà come protagonista Jim Broadbent.

Il progetto avrà impegnata alla regia Hettie Macdonald, recentemente realizzatrice della serie Normal People, e nel team della produzione ci saranno anche Kevin Loader (The Death of Stalin), Juliet Dowling e Marilyn Milgrom.

Jim Broadbent, recentemente nel cast di The Lady in the Van e The Duke, avrà la parte di Harold, un uomo che ha trascorso la sua vita sempre in disparte fino a quando va a spedire una lettera... E continua semplicemente a camminare. L'uomo intraprende infatti un lungo viaggio credendo che questo salverà la vita della sua amica Queenie, che sta morendo in un ospizio. Passo dopo passo Harold scopre nuovamente la bellezza del mondo, riflette sui suoi errori e finalmente trova la forza di affrontare un dolore di cui non ha mai parlato e lo ha allontanato dalla moglie, Maureen. Il suo viaggio diventa inoltre un pellegrinaggio che ispira le persone e, soprattutto, lo trasforma in un uomo che apprezza il vero valore dell'amicizia, dell'umiltà, della capacità di perdonarsi e della gentilezza.

Il libro L'imprevedibile viaggio di Harold ha vinto numerosi premi e ha venduto oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo.

Hettie MacDonald ha diretto sei episodi della serie Normal People e il suo primo film è stato Beautiful Thing.

La scrittrice Rachel Joyce ha dichiarato: "Questa storia è profondamente personale e mi ha accompagnata per molti anni, venendo accolta positivamente dai lettori di ogni età. Re-immaginarla con Hettie mi ha portata a un nuovo livello e so che realizzerà un film che sarà meraviglioso, universale e rispettoso. Era un "piccolo" libro che ha travolto il mondo. Vogliamo che il film faccia lo stesso".