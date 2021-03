Jessica Walter è morta a 80 anni, era Lucille Bluth in Arrested Development

Jessica Walter è morta nella giornata di mercoledì 24 marzo 2021 all'età di 80 anni nella sua casa di New York: l'attrice aveva ottenuto la popolarità internazionale grazie al ruolo di Lucille Bluth nella serie Arrested Development - Ti presento i miei.

La figlia della star, Brooke Bowman, ha dichiarato: "Con un cuore colmo di tristezza confermo la morte della mia amata madre Jessica. Un'attrice che ha lavorato per oltre sei decenni, il suo piacere più grande era regalare gioia agli altri attraverso i racconti che portava sugli schermi e nella vita reale. Anche se il suo ricordo continuerà grazie al suo lavoro, sarà inoltre ricordata da molte persone per la sua intelligenza, classe e gioia di vivere.

Jessica Walter aveva recitato in film come Brivido nella notte, esordio alla regia di Clint Eastwood, e The Flamingo Kid. Tra i progetti che le hanno regalato la fama internazionale ci sono poi Trapper John M.D. e Streets of San Francisco. Negli anni '70 aveva poi conquistato un Emmy grazie ad Amy Prentiss, lo spinoff di Ironside. La parte di Lucille Bluth in Arrested Development le aveva poi fatto ottenere un'altra nomination agli Emmy e due candidature ai SAG.

Jessica, recentemente, era stata scelta come doppiatrice di Malory Archer nella serie Archer, prodotta per FXX.

Walter aveva debuttato nel mondo dello spettacolo recitando in numerosi spettacoli di Broadway come Advise and Consent, Rumors di Neil Simon, A Severed Head, Nightlife e Photo Finish. Jessica era poi nel cast di Tartuffe accanto a Ron Leibman, e del revival di Anything Goes.

L'attrice era stata anche vice presidente del Sindacato degli Attori Americani.