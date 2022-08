Jessica Chastain ha incontrato in Ucraina il presidente Zelensky

L'attrice premio Oscar Jessica Chastain è andata in Ucraina per visitare un ospedale pediatrico e incontrare il presidente Zelensky.

Jessica Chastain, durante il weekend, è andata a Kiev, in Ucraina, per visitare l'ospedale pediatrico Okhmatdyt e incontrare il presidente Volodymyr Zelensky e il responsabile dell'amministrazione Andriy Yermak.

Le foto dell'incontro sono poi state condivise sul canale Telegram del politico con un ringraziamento rivolto all'attrice premio Oscar.

Zelensky ha scritto: "L'attrice americana Jessica Chastain è in Ucraina oggi. Per noi, queste visite di persone famose sono estremamente preziose. Grazie a questo il mondo sentirà, conoscerà e capirà la verità ancora di più su quanto sta accadendo nella nostra nazione. Grazie per il sostegno".

Il presidente, nel suo messaggio alla nazione, ha inoltre sottolineato: "L'Ucraina farà tutto il possibile per far conoscere la nostra lotta e i nostri bisogni a tutte le nazioni del mondo e a tutte le persone che sono in ascolto, anche quelle che di solito non seguono la vita politica. In particolare, l'attrice americana Jessica Chastain è arrivata a Kiev oggi. Ha visitato Okhmatdyt e ha visto con i suoi occhi le conseguenze dell'occupazione russa a Irpin. La sua storia sulla guerra sarà sicuramente ascoltata. Ci stiamo preparando per un importante evento umanitario. E sono grato nei confronti di tutti gli amici dell'Ucraina all'estero e a chiunque aiuti a espandere i propri legami nel mondo. Stiamo facendo tutto per vincere, tutto per proteggere la nostra nazione".