Jerry Calà su Sapore di Mare: "Sul set Virna Lisi mi riempì di schiaffi, una vera dea"

Durante un'intervista recente Jerry Calà, che martedì 20 luglio ha festeggiato i 50 anni di carriera durante lo spettacolo organizzato in suo onore presso l'Arena di Verona, ha parlato di Sapore di Mare e degli schiaffi che prese da Virna Lisi sul set della pellicola del 1983 diretta da Carlo Vanzina.

Eleonora Pedron, Francesca Cavallin e Benedetta Valanzano sul set di Vita Smeralda con Jerry Calà

Parlando del film Calà ha raccontato: "Quando faccio spettacoli in teatro chiedo sempre se qualcuno l'ha visto e parte un boato. Chiedo 'quante volte l'avete visto?'. E c'è chi risponde 20 o 30, al che gli dico 'ellamadonna ma ti senti bene'"

Alla domanda del giornalista: "Che ricordi ha di quel set?" Jerry ha risposto: "Ne ho di bellissimi. Ho preso gli schiaffi più belli della mia vita da una dea del cinema italiano che si chiama Virna Lisi. Mi disse 'non li so da' finti, scusami' e pam! Sono andato via con il faccione rosso. Non voglio fare il presuntuoso, ma negli sguardi della scena finale c'è qualcosa, un momento di quelli che lasciano il segno. Quando l'abbiamo girata il direttore della fotografia mi disse 'hai fatto una cosa molto bella'. E so che anche su YouTube è una delle scene più cliccate."

A proposito dell'Arena di Verona, invece, Jerry Calà ha dichiarato: "Per me che sono cresciuto a Verona e ci sono tornato a vivere è meraviglioso. Ricordo che da ragazzino andavo ad aspettare i cantanti fuori dall'Arena dopo il Cantagiro e ora alcuni di loro, come Maurizio Vandelli e Shel Shapiro, sono tra i miei più cari amici e sono stati ospiti della serata. È stato il coronamento di un sogno fanciullesco."