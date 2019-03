Jerry Calà: “Ho rischiato di morire in un incidente, sono vivo grazie a un pescatore”

Marica Lancellotti

Jerry Calà è tornato dopo anni a parlare del brutto incidente in cui ha rischiato di morire, l'ha fatto nel programma del pomeriggio Rai Vieni con me, condotto da Caterina Balivo. A salvarlo? L'intervento provvidenziale di un pescatore.

Era il 7 febbraio del 1994 e l'attore veronese (che all'epoca era impegnato nella lavorazione di Chicken Park, parodia demenziale di Jurassic Park), alla guida della sua Jeep Cherokee, finì nel fiume Adige: "Dopo l'impatto mi sono accorto che avevo le gambe fuori uso. Ho cercato il telefonino per chiamare i soccorsi, ma quella sera l'avevo lasciato a casa. Sono così stato cinque ore ad urlare, ma continuavo a pensare che non poteva finire tutto così". Dopo un volo di 10 metri, Jerry Calà aveva infatti riportato fratture a entrambi i femori e una lesione all'arteria femorale, causa di una brutta emorragia. A salvarlo da fine certa, come ha ammesso lo stesso attore, solo il provvidenziale intervento di un giovane pescatore: "É arrivato un pescatore, un ragazzo che si è avvicinato e mi ha riconosciuto subito e gli ho detto vai a chiamare l'ambulanza. Per la prima volta ho sentito una frase che dicono nei film cioè 'lo stiamo perdendo". Fortunatamente l'intervento chirurgico a cui fu immediatamente sottoposto riuscì ad evitare il peggio.

Durante l'intervista non poteva naturalmente mancare qualche aneddoto legato alla sua relazione con Mara Venier, come quello relativo al primo incontro tra i due: galeotto fu il set di Vado a vivere da solo, il primo film in assoluto di cui Jerry Calà sia stato protagonista. Era il 1982, Mara Venier era stata scelta per recitare in una sola scena: "Lei ha fatto una sola scena, che poi è stata tagliata con il suo consenso. La scena è sparita ma io e Mara siamo rimasti insieme qualche anno". Il matrimonio fu celebrato 2 anni più tardi, ma si concluse nel 1987.