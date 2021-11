Jeremy Strong star della serie diretta da Tobias Lindholm sull'11 settembre

Jeremy Strong sarà il protagonista di una nuova serie su chi è intervenuto l'11 settembre dopo l'attacco terroristico alle Torri Gemelle.

Tobias Lindholm (Borgen) si occuperà dello sviuppo e della produzione del nuovo progetto che verrà realizzato da Sister (Chernobyl).

La serie intitolata The Best of Us sarà il primo progetto nato dall'accordo stretto tra Tobias Lindholm e la casa di produzione. Il filmmaker firmerà anche la sceneggiatura delle puntate in cui si racconteranno le azioni eroiche delle persone che lavoravano nel pronto intervento nella giornata dell'11 settembre. Il progetto sarà inoltre ideato come tributo nei confronti delle vittime e di chi è stato coinvolto nei primi aiuti.

Jeremy Strong sta aiutando il filmmaker a sviluppare la serie e sarà coinvolto come attore e produttore.

Nel team della serie sarà coinvolto anche il giornalista Chris Smith che ha scritto molti reportage e articoli sull'argomento per magazine come Vanity Fair e il New York Magazine.

The Best of Us chiede chi si occupa delle persone che aiutano tutti gli altri, esplorando le conseguenze dell'11 settembre su chi è stato esposto all'orrore, ai detriti e alla polvere tossica. Nella storia si darà spazio alle persone coinvolte nel pronto intervento, studenti, insegnanti, abitanti di New York e volontari, mostrando le conseguenze di quanto accaduto e il modo in cui sono state trattate dalla società.

Stacey Snider, di Sister, ha dichiarato: "Siamo fortunati nell'avere Jeremy come partner con Tobias nel realizzare The Best of Us e non vediamo l'ora di mostrare il loro ritratto umano e sensibile di questi eroi che erano impegnati in prima linea per il bene comune".