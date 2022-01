Jensen Ackles: "Tengo le dita incrociate per un ruolo segreto in un film DC"

Jensen Ackles ha anticipato che è attualmente in fase di sviluppo un lungometraggio segreto DC in cui spera di essere scritturato. Nel frattempo dita incrociate.

Supernatural: Jensen Ackles nell'episodio Mother's Little Helper

Durante una recente apparizione nel podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, a Jensen Ackles è stato chiesto quale ruolo avrebbe voluto scegliendo tra gli eroi del Marvel Cinematic Universe o del DC Extended Universe. L'attore si è preso un momento per rispondere prima di rivelare l'esistenza di un progetto segreto DC:

"Beh, c'è una proprietà DC che si sta attualmente sviluppando con la Warner Bros. e alcuni altri buoni partner per la quale tengo le dita incrociate. Ma non ne parlerò. Perché non voglio rovinare quest'opportunità".

Al momento non si conosce la natura del progetto, ma la menzione di Ackles di buoni partner potrebbe riferirsi alla sua relazione passata con le proprietà DC. Ackles è apparso nei panni di Jason Teague nella quarta stagione della serie The CW Smallville e ha anche doppiato vari supereroi DC, tra cui Jason Todd - alias Red Hood - nel film d'animazione Batman: Under the Red Hood, e lo stesso Batman in entrambe le parti di Batman: The Long Halloween.

A partire da giugno, ritroveremo Jensen Ackles sul piccolo schermo nella serie Prime Video The Boys, dove apparirà nel ruolo di Soldier Boy.