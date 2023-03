Jennifer Lopez posa nuda con i tacchi per la sua nuova collezione di scarpe [FOTO]

Jennifer Lopez ha posato nuda, indossando solo dei tacchi alti, per la sua nuova collezione di scarpe creata in collaborazione con Revolve.

Jennifer Lopez ha sfoggiato in alcuni scatti la sua nuova collezione di scarpe. L'attrice e cantante ha posato nuda per la sua nuova linea in collaborazione con Revolve, condividendo poi le foto che la mostrano in tutta la sua bellezza e sensualità, sul suo profilo Instagram ufficiale.

Nelle nuove immagini scattate per la campagna, Jennifer Lopez indossa solo un sandalo aperto e allacciato bianco mentre l'altra scarpa viene poggiata sulla spalla. Il marchio JLO appare davanti e al centro mentre lo sguardo della star è fisso sulla macchina fotografica.

La Lopez appare senza nessun altro indumento, anche se i lunghi capelli coprono il resto del corpo. Intervistata da People, la Lopez pronta per l'uscita del suo prossimo album 'This Is Me... Now', ha parlato della nuova collezione che comprende 16 modelli tutti con uno stile inconfondibile.

"La collezione mi rappresenta molto! È stato divertente provare le scarpe e adoro il plateau, lo scintillio e la sensualità!", ha raccontato la cantante e attrice. La star ha aggiunto: "Revolve e l'intero team sono stati un partner eccezionale. Mi è piaciuto vedere come tutto prendeva vita: ci sono così tanti dettagli in ogni scarpa".

Una scarpa ha bisogno che venga dedicata particolare attenzione ai dettagli poiché, come dichiarato dalla Lopez, "una grande scarpa può essere molto potente e rappresentare lo stile, l'emozione che vuoi esprimere". Una serie di abiti hanno accompagnato le scarpe indossate da Jennifer Lopez per pubblicizzare la sua nuova linea.