Jenna Ortega e Johnny Depp hanno una relazione? L'attrice: "Rumor folle, ci ha creduto anche Richard E. Grant"

Nel corso di un'intervista rilasciata a BuzzFeed, a Jenna Ortega è stato chiesto quale fosse il rumor più folle su se stessa che avesse mai sentito. L'attrice sarà tra i protagonisti di Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton.

Il film aprirà domani sera la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e riporterà il pubblico nelle atmosfere del regista di Burbank, con il seguito del film uscito nel 1988. Nel cast torneranno anche Michael Keaton, Catherine O'Hara e Winona Ryder.

Relazione inventata

Alla domanda specifica sulla voce più assurda che la riguardava, Jenna Ortega ha risposto:"Probabilmente quella in cui si diceva che avessi una relazione seria con Johnny Depp e che volevo che tutti ci lasciassero in pace. È così assurdo per me. Non ne ho mai parlato. Non ho mai detto nulla del genere. Negli articoli si inventano davvero le citazioni ma ho pensato che fosse piuttosto divertente".

Primo piano di Jenna Ortega in Beetlejuice Beetlejuice

L'attrice ha raccontato che il pettegolezzo è circolato talmente tanto che il suo collega sul set di Death of a Unicorn, Richard E. Grant, le aveva chiesto informazioni sulla presunta relazione:"Ero sul set con Richard E. Grant, si è avvicinato e mi ha detto, 'Oh, quindi tu e Johnny?'. Ho riso perché non conosco quella persona".

Il primo rumor sulla presunta relazione tra Jenna Ortega e Johnny Depp si è diffuso nell'agosto 2023, quando il sito di gossip DeuxMoi ha affermato di aver avvistato la coppia a cena. Entrambe le star hanno prontamente smentito tale affermazione:"Il signor Depp non ha alcuna relazione personale o professionale con la signorina Ortega. Non l'ha mai incontrata né ci ha mai parlato. Non è coinvolto in alcun progetto con lei né intende esserlo. È inorridito da queste voci infondate e maligne che hanno lo scopo di danneggiare la sua reputazione e la sua carriera" affermò il portavoce dell'attore.

Jenna Ortega aveva negato tramite le proprie storie di Instagram:"È talmente ridicolo che non riesco nemmeno a ridere. Non ho mai incontrato né ho mai lavorato con Johnny Depp in vita mia. Per favore, smettetela di diffondere bugie e lasciateci in pace".