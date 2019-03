Jed Allan: morto a 84 anni l'interprete di Rush Sanders in Beverly Hills, 90210

Marica Lancellotti

Jed Allan, apprezzato interprete di soap opera, è morto ieri all'età di 84 anni nella sua casa californiana di Palm Desert. A darne notizia un messaggio del figlio Rick Brown postato direttamente sulla fanpage di Facebook: "É morto serenamente circondato dalla sua famiglia e dall'affetto di tutti noi e di quanti l'hanno amato".

Nato a New York nel 1935, Jed Allan aveva esordito in TV nel 1964 in due soap opera della CBS: era stato Ace Hubbard in Love of Life e il professor Paul Britton in The Secret Storm. Dopo piccoli ruoli in alcuni spot televisivi e in altri telefilm di successo, come La grande vallata e Lassie, dove interpretò il ranger Scott Turner dal 1968 al 1970, Allan raggiunse il meritato successo nel 1971 all'interno della soap Il tempo della nostra vita, nei panni di Don Craig, ruolo che mantenne per i successivi 14 anni. Il suo addio allo show fu molto controverso, il personaggio fu letteralmente fatto fuori nel 1985 senza offrire al pubblico troppe spigazioni, ma Jed Allan ottenne la sua rivincita nel 1986 con Santa Barbara e con quello che resta forse il suo ruolo più memorabile: quello di C.C. Capwell patriarca dell'omonima famiglia e iniziatore della faida storica con i Lockridge.

Nel 1994 entrò nel cast della serie tv fenomeno degli anni '90, Beverly Hills, 90210, con il ruolo ricorrente di Rush Sanders, il papà di Steve, interpretato da Ian Ziering. Nel 2004 è entrato a far parte, per due anni, del cast della storica soap General Hospital con il ruolo di Edward Quartermaine, ma il suo lunghissimo curriculum comprende anche personaggi minori in molti altri show di un certo rilievo, come Walker Texas Ranger, Due poliziotti a Palm Beach, CSI Miami e Six Feet Under.