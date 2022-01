Jean-Michel Basquiat: Kelvin Harrison Jr interpreterà l'artista in un nuovo film

La vita di Jean-Michel Basquiat diventerà un film e a interpretare l'artista sarà Kelvin Harrison Jr..

Il progetto sarà diretto da Julius Onah, con cui l'attore ha già collaborato in occasione di Luce che, nel 2020, aveva conquistato numerose nomination ai Film Independent Spirit Awards.

Il film Samo Lives, sviluppato e finanziato da Endeavor Content, celebrerà la vita, la carriera e l'impatto di Basquiat i cui dipinti e opere di street art hanno definito il movimento artistico definito Neo-Espressionismo negli anni '80.

Jean-Michel Basquiat, nel 1983, è diventato l'artista più giovane a esporre le proprie opere alla Whitney Biennial di New York, a soli 22 anni. 5 anni dopo, nel 1987, l'artista è morto, lasciando però un grande impatto nel mondo dell'arte.

Julius Onah sarà regista e produttore e co-sceneggiatore, in collaborazione con Peter Glan, di Samo Lives. Il filmmaker ha scritto online che la complessità e ricchezza dell'esperienza di Basquiat come artista e figlio della diaspora americana non sono ancora state portate sugli schermi nel modo adeguato alla loro importanza. Il regista ha aggiunto: "Lavorare con Kelvin Harrison Jr. e i miei collaboratori, e con Endeavor Content, per celebrare l'eredità di un artista che ha invitato gli spettatori di ogni parte del mondo a essere ispirati dal potere dell'arte che è in grado di trasformare, è un vero onore".

Onah ha scoperto le opere di Basquiat quando era un quattordicenne e si è poi ispirato al film diretto nel 1996 da Julian Schnabel che aveva come star Jeffrey Wright, rendendosi conto che la sua incredibile vita e carriera meritano di essere celebrate arrivando sul grande schermo con l'adeguata dose di sfumature e dettagli.

Harrison, commentando la sua partecipazione al film, ha dichiarato che si tratta di "un sogno che diventa realtà".