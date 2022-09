Jean-Luc Godard: Martin Scorsese rende omaggio al regista francese

Martin Scorsese ha reso omaggio a Jean-Luc Godard dopo la morte del regista francese avvenuta il 13 settembre, all'età di 91 anni.

Dopo aver mosso i primi passi come critico cinematografico, il regista era diventato, negli anni '60, punto di riferimento del movimento francese della New Wave, identificato nel rifiuto delle tecniche cinematografiche tradizionali a favore della sperimentazione. Rivoluzionando il cinema popolare, Jean-Luc Godard resta uno dei registi francesi più influenti di tutti i tempi.

Lo stesso Martin Scorsese, che ha portato sul grande schermo opere come Mean Streets, Taxi Driver e Toro scatenato, è diventato presto una delle figure più importanti nell'era della New Hollywood. Con Quei bravi ragazzi, il regista ha poi consolidato il suo successo negli anni '90. In seguito alla scomparsa di Jean-Luc Godard, il regista ha scelto di scrivere un tributo spiegando quanto Godard abbia influenzato l'arte cinematografica.

Matt Damon, Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio sul set di The Departed

"Da Breathless in poi, Godard ha ridefinito l'idea stessa di cosa fosse un film e dove potesse andare. Nessuno era audace come Godard. Guardavi Vivre Sa Vie o Contempt o Made in USA e avevi l'impressione che stesse effettivamente smontando il suo film e ricostruendolo davanti ai tuoi occhi. Non sapevi mai cosa aspettarti da un momento all'altro, anche da un fotogramma all'altro: ecco quanto è andato in profondità il suo impegno con il cinema" scrive Martin Scorse.

"Non ha mai realizzato un'immagine che si adattasse a un ritmo, uno stato d'animo o un punto di vista, e i suoi film non ti hanno mai cullato in uno stato di sogno. Ti hanno svegliato. Lo fanno ancora - e lo faranno sempre. È difficile pensare che se ne sia andato. Ma se si può dire che un artista abbia lasciato tracce della propria presenza nella sua arte, quello è Godard. E devo dire che in questo momento, quando così tante persone si sono abituate a vedersi definiti consumatori passivi, i suoi film si sentono più necessari e vivi che mai".

Parole sincere e commosse quelle di Martin Scorsese nel ricordare Jean-Luc Godard e quell'arte che vivrà in eterno.