Jean-Luc Godard: il maestro della Nouvelle Vague è morto a 91 anni

Jean-Luc Godard, grande mastro francese della Nouvelle Vague, regista radicale poco amante dei compromessi, è morto il 13 settembre 2022 all'età di 91 anni. Da anni il cineasta si era trasferito in Svizzera.

Jean-Luc Godard in una foto che lo ritrae

Meglio conosciuto per il suo stile cinematografico iconoclasta, apparentemente libero, informale e improvvisato, così come per il radicalismo inflessibile, Jean-Luc Godard ha lasciato il segno con una serie di film sempre più politicizzati negli anni '60, prima di godere di una rinascita della carriera negli ultimi anni, con opere come Film socialisme e Goodbye a Language mentre sperimentava la tecnologia digitale.

Nato a Parigi nel 1930, Godard è cresciuto e ha frequentato la scuola a Nyon, sulle rive del Lago di Ginevra in Svizzera. Dopo essere tornato a Parigi dopo aver terminato la scuola nel 1949, Godard ha cominciato a frequentare i "cine-club" fioriti nella capitale francese dopo la guerra e che si sono rivelati il ​​crogiolo della New Wave francese.

Dopo aver incontrato artisti del calibro del critico André Bazin e dei futuri colleghi registi François Truffaut, Claude Chabrol e Jacques Rivette, Godard ha iniziato a scrivere per le nuove riviste di cinema, tra cui i Cahiers du Cinema di Bazin. Rispetto ai colleghi, il futuro cineasta si è distinto su posizioni più conservatrici difendendo la tradizionale produzione cinematografica di Hollywood e promuovendo artisti del calibro di Howard Hawks e Otto Preminger rispetto a figure più alla moda.

The Image Book: Godard in un'immagine promozionale

Dopo una serie di cortometraggi, Godard realizza il suo capolavoro, Fino all'ultimo respiro, nel 1960. L'idea sulla storia di un piccolo criminale e della sua fidanzata era venuta a François Truffaut, che l'aveva poi scartata. Godard pensò di fare un film, aiutato dal successo ottenuto dal capolavoro di Truffaut, I 400 colpi, che aiutò il suo progetto a essere realizzato. Girato per le strade di Parigi nel 1959, con un uso trascurabile dell'illuminazione artificiale e una sceneggiatura scritta giorno per giorno, Fino all'ultimo respiro si è trasformato in un fenomeno culturale, facendo di Jean-Paul Belmondo una star e vincendo il premio per la miglior regia al Festival del cinema di Berlino.

The Image Book: Godard e il suo attacco al cinema e al mondo

Il suo film successivo, Le Petit Soldat, che invitava il governo francese ad abbandonare la pratica della tortura, fu vietato fino al 1963, ma fu anche il film sul cui set Godard incontrò la sua futura moglie, Anna Karina, oltre a coniare il suo aforisma più famoso, "il Cinema è la verità a 24 fotogrammi al secondo".

Con il passare degli anni '70, le stridenti posizioni politiche e intellettuali di Godard iniziarono a perdere il loro prestigio e il suo lavoro si ridusse d'impatto negli anni '80.

Nel 2001 il ritorno con Éloge de l'amour, selezionato al Festival di Cannes mentre l'uscita di Film Socialisme nel 2010 ha preceduto l'assegnazione nel 2010 di un Oscar onorario che Godard si è rifiutato di ritirare di persona. L'ultima fatica, il documentario Le livre d'image, ha ricevuto un premio speciale a Cannes nel 2018.