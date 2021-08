Jean-Claude Van Damme: la verità su suo "fratello" Rob Van Dam

Rob Van Dam è un wrestler statunitense, noto per i suoi trascorsi nella Extreme Championship Wrestling, e non è affatto il fratello di Jean-Claude Van Damme, celebre attore, artista marziale ed ex culturista belga, il quale invece ha una sorella: Veronique Van Varenberg.

Veronique, a quanto pare, è una persona molto riservata e di conseguenza non sappiamo niente sul suo conto. Rob, d'altro canto, è un lottatore di successo che ha detenuto ventuno titoli in totale, tra ECW, WWE e TNA, durante la sua carriera. Nelle più importanti federazioni è un tre volte campione del mondo, essendo stato detentore del WWE Championship, dell'ECW World Heavyweight Championship e del TNA World Heavyweight Championship una volta ciascuno.

Il vero nome del wrestler è Robert Szatkowski e lo pseudonimo di "Rob Van Dam" gli è stato dato nel 1991 da Ron Slinker, un promoter della Florida, probabilmente a causa della sua esperienza nelle arti marziali e della sua somiglianza con l'attore belga. Contrariamente a ciò che pensano molte persone, quindi, principalmente a causa dell'aspetto fisico di Rob e Van Damme, i due non sono parenti.

Lo scorso anno Rob Van Dam ha affermato che sarebbe felice di lavorare al fianco della superstar di Hollywood Jean-Claude Van Damme in un film: una fan della star ha scelto Twitter per confessare che, per anni e anni, ha creduto che Rob fosse il fratello minore di Jean-Claude e che sarebbe fantastico se i due decidessero di recitare insieme in una pellicola. Rispondendo al tweet, Rob ha scritto: "Penso che sarebbe fantastico!"