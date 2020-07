Quentin Tarantino nel trailer del documentario su una delle vittime di Charles Manson

Jay Sebring... Cutting to the Truth è il documentario dedicato al famoso parrucchiere e il trailer mostra le prime sequenze del progetto che ne racconterà la storia prima che diventasse una vittima della setta di Charles Manson.

Al progetto hanno collaborato anche il regista Quentin Tarantino e star come Quincy Jones e Nancy Sinatra.

Il film sarà distribuito on demand e sulle piattaforme digitali il 22 settembre ed è stato diretto da Anthony DiMaria, nipote di Sebring.

L'uomo è stato ucciso il 9 agosto 1969 insieme a Sharon Tate, a cui era legato profondamente legato come viene spiegato nel trailer condiviso online.

Jay Sebring... Cutting to the Truth offrirà un ritratto inedito dell'artista e può contare sulle interviste a Quentin Tarantino, Dennis Hopper, Nancy Sinatra, Quincy Jones, Robert Wagner, Paul Anka, Andy Williams, Vidal Sassoon, Max Baer Jr., Dominick Dunne, Fred Segal, Stephen Kay, e Linda Lee, vedova di Bruce Lee.