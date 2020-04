Jason Mitchell: l'attore di Straight Outta Compton arrestato per spaccio e possesso di armi da fuoco

Jason Mitchell è stato arrestato in Mississippi dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e armi.

Jason Mitchell, star di Straight Outta Compton, è stato arrestato nella giornata di mercoledì in Mississippi per essere in possesso di sostanze stupefacenti e di armi.

L'attore, che ha 33 anni, è stato fermato dalla polizia mentre era intenzionato a venderemarijuana e MDMA, oltre ad avere con sé una Glock 9mm e un fucile, oltre a varie munizioni.

Il suo agente, Glenn Toby, ha dichiarato: "Al momento Jason si sta preparando per vari progetti e si tratta d di un'incomprensione davvero sfortunata e intempestiva. Speriamo si risolverà tutto in breve tempo, in modo positivo, e affronterà la sfida come le molte che ha superato in passato".

Jason Mitchell ha ottenuto la fama internazionale con il film Straight Outta Compton in cui aveva la parte di Eazy-E, ottenendo poi un ruolo nella serie The Chi, venendo poi licenziato dopo le accuse di molestie sessuali avanzate durante un'attrice che aveva lavorato con lui al film Desperados.